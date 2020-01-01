Навчання в Польщі з TopOsvita - отримайте вищу освіту за кордоном

Сім’ї, які відправляють на навчання другу дитину разом із «Топ-Освіта», отримують знижку 1000 грн на один із обраних пакетів послуг.
Сьогодні навчатися за кордоном перестало бути недосяжною мрією, натомість стало цілком доступною реальністю. Новітні підходи до викладання, сучасна навчальна база, зручна форма навчання, акцент на практичні заняття, стажування у великих корпораціях та міжнародних компаніях, велика кількість обмінних програм – це все ви отримуєте, навчаючись в Польщі.
Система освіти у ВНЗ побудована так, щоб студенти отримували якнайбільшу користь, застосовуючи свої знання на практиці, а не в теорії. Саме тому випускники практично відразу влаштовуються працювати за отриманою спеціальністю, адже за роки навчання вони повністю освоюють необхідні вміння та навички і знають, як побудований робочий процес.
Навчання в Польщі – це зручно, престижно, доступно, а головне – перспективно. Не втратьте можливість стати студентом одного із європейських вузів та отримати європейський диплом. Ваше майбутнє у ваших руках!
Ми допоможемо із вступом в будь-який обраний Вами вуз Польщі
Фахові консультації, професійне надання послуг та якісний супровід.
Всі наші клієнти були успішно зараховані в ряди студентів
1. Заповніть заявку на вступ або замовте дзвінок на сайті.
2. Отримайте професійну допомогу у виборі ВНЗ та майбутньої спеціальності, враховуючи здібності, нахили, зацікавлення, а також індивідуальні побажання та фінансові можливості.
3. Підпишіть договір про співпрацю з «Топ-Освіта».
4. Підготуйте необхідні документи для вступу та надайте їх представнику компанії
5. Отримайте засвідчення (підтвердження) про зарахування в обраний ВНЗ.
Отзывы о нас
Очень благодарна Проекту «Топ Освіта» Дочь поступала в этом году в Варшаву. Мы не знали с чего начать и что делать, потому что поздно определились с университетом. Обратилась за помощью в Топ-Освиту и не пожалела. За короткое время успели подготовить все документы и нашли хорошее жилье, а еще записали на курс польского языка, хотя предыдущие агентства уверяли нас, что мы не успеем на курсы. Дочь уже на учебе, всем очень довольна.
Анна Юрчук- м. Павлоград, Дніпропетровська обл.
Висловлюю свою вдячність Проекту "Топ Освіта"! Дуже сподобалася співпраця з Топ-Освіта. Грамотні і приємні менеджери, знають свою роботу. На всі мої 10500 питань давали чесні і вичерпні відповіді. Телефонувала в кілька агенств, але зупинилася саме на цьому і не пошкодувала. Ніяких прихованих чи додаткових платежів, роботу виконали якісно.
Ліза Манільчук- м. Запоріжжя
Всем привет!:)Обслуживание просто оперативно! Перевод и апостиль, все качественно! Рекомендую toposvita.com
Лариса Клочай- Івано-Франківська обл.
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