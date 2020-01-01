Навчання в Польщі з TopOsvita - отримайте вищу освіту за кордоном

Чудова нагода провести літо з користю! "Топ-Освіта" оголошує набір на інтенсивні курси польської мови у Варшаві для всіх бажаючих. Програма включає 40 годин занять, проживання, харчування, розважальну програму, постійний супровід куратора та проїзд.

З друзями не тільки краще, але ще й вигідніше! «Топ-Освіта» дає знижку 500 грн для кожного абітурієнта при подачі документів 2-х друзів разом. А при подачі документів 3-х друзів – знижка 1000 грн для кожного.

Сьогодні навчатися за кордоном перестало бути недосяжною мрією, натомість стало цілком доступною реальністю. Новітні підходи до викладання, сучасна навчальна база, зручна форма навчання, акцент на практичні заняття, стажування у великих корпораціях та міжнародних компаніях, велика кількість обмінних програм – це все ви отримуєте, навчаючись в Польщі.

Система освіти у ВНЗ побудована так, щоб студенти отримували якнайбільшу користь, застосовуючи свої знання на практиці, а не в теорії. Саме тому випускники практично відразу влаштовуються працювати за отриманою спеціальністю, адже за роки навчання вони повністю освоюють необхідні вміння та навички і знають, як побудований робочий процес.



Навчання в Польщі – це зручно, престижно, доступно, а головне – перспективно. Не втратьте можливість стати студентом одного із європейських вузів та отримати європейський диплом. Ваше майбутнє у ваших руках!



