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Навчання в Польщі з TopOsvita - отримайте вищу освіту за кордоном

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Акція «З друзями краще!»
З друзями не тільки краще, але ще й вигідніше! «Топ-Освіта» дає знижку 500 грн для кожного абітурієнта при подачі документів 2-х друзів разом. А при подачі документів 3-х друзів – знижка 1000 грн для кожного.
Літня мовна школа у Варшаві
Чудова нагода провести літо з користю! "Топ-Освіта" оголошує набір на інтенсивні курси польської мови у Варшаві для всіх бажаючих. Програма включає 40 годин занять, проживання, харчування, розважальну програму, постійний супровід куратора та проїзд.
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«Сімейні знижки»

Сім’ї, які відправляють на навчання другу дитину разом із «Топ-Освіта», отримують знижку 1000 грн на один із обраних пакетів послуг.

ЗИМОВІ ЗНИЖКИ 20% ТІЛЬКИ ДО 1 ЛЮТОГО 2020 РОКУ!

Акція «Зимові знижки!»
-20% на всі пакети послуг для клієнтів, які підпишуть договір до 1 лютого 2020 року!

Сьогодні навчатися за кордоном перестало бути недосяжною мрією, натомість стало цілком доступною реальністю. Новітні підходи до викладання, сучасна навчальна база, зручна форма навчання, акцент на практичні заняття, стажування у великих корпораціях та міжнародних компаніях, велика кількість обмінних програм – це все ви отримуєте, навчаючись в Польщі.
Система освіти у ВНЗ побудована так, щоб студенти отримували якнайбільшу користь, застосовуючи свої знання на практиці, а не в теорії. Саме тому випускники практично відразу влаштовуються працювати за отриманою спеціальністю, адже за роки навчання вони повністю освоюють необхідні вміння та навички і знають, як побудований робочий процес.

Навчання в Польщі – це зручно, престижно, доступно, а головне – перспективно. Не втратьте можливість стати студентом одного із європейських вузів та отримати європейський диплом. Ваше майбутнє у ваших руках!


4 аргументи, щоб стати студентом польського Університету

  • Без вступних іспитів
  • Без знання польської мови
  • Без результатів ЗНО
  • Без необхідності подавати документи самостійно
Понад 500 ВНЗ

Ми допоможемо із вступом в будь-який обраний Вами вуз Польщі

Професійний супровід

Фахові консультації, професійне надання послуг та якісний супровід.

Гарантія вступу

Всі наші клієнти були успішно зараховані в ряди студентів

Переваги обрати навчання та отримати вищу освіту в Польщі

• Результати ЗНО не потрібні
• Не обов’язкове знання польської мови на момент вступу
• Вступні іспити в більшості вузів відсутні
• Без вікових обмежень
• Зручна форма навчання для тих, хто хоче підпрацьовувати
• Отримання європейського диплому
• Програми по обміну студентами та закордонне стажування
• Можливість отримати громадянство Польщі після закінчення навчання
• Швидка адаптація до мовного та культурного середовища
• Зручне транспортне сполучення з усіма містами України

Щоб стати європейським студентом Вам Потрібно:

1. Заповніть заявку на вступ або замовте дзвінок на сайті.

2. Отримайте професійну допомогу у виборі ВНЗ та майбутньої спеціальності, враховуючи здібності, нахили, зацікавлення, а також індивідуальні побажання та фінансові можливості.

3. Підпишіть договір про співпрацю з «Топ-Освіта».

4. Підготуйте необхідні документи для вступу та надайте їх представнику компанії

5. Отримайте засвідчення (підтвердження) про зарахування в обраний ВНЗ.

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